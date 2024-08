Due astronauti Usa bloccati nello spazio, sull'Iss fino a febbraio 2025

(Adnkronos) - La Nasa ha informato ieri che due astronauti, Butch Wilmore e Sunita Williams, consegnati alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) nello scorso giugno dallo Starliner della Boeing, potrebbero rimanere bloccati nella Stazione fino a febbraio 2025, dopo che sono emersi problemi con il veicolo spaziale usato nel viaggio di andata. Funzionari della Nasa hanno affermato che gli astronauti potrebbero tornare sulla Crew Dragon di SpaceX a febbraio, se lo Starliner sarà ancora ritenuto non sicuro per il ritorno sulla Terra.

L'agenzia spaziale statunitense ha anche discusso potenziali piani con SpaceX, per lasciare due posti vuoti in un imminente lancio della Crew Dragon per gli astronauti della Nasa, che sono diventati il ​​primo equipaggio a pilotare la capsula Starliner della Boeing. La missione di prova degli astronauti, inizialmente prevista per durare circa otto giorni sulla stazione, è stata prolungata da problemi con il sistema di propulsione dello Starliner, che hanno sempre più messo in discussione la capacità della navicella spaziale di riportarli in sicurezza sulla Terra, come invece era previsto.