Escursionista precipita e muore sul Monte Baldo

(Adnkronos) - Un'escursionista veronese di 41 anni è scivolata mortalmente nel tardo pomeriggio dal sentiero 658 sul Monte Baldo in provincia di Verona che stava percorrendo assieme al marito, ai due figli e a un'amica. La donna è ruzzolata giù lungo un canalone tra erba e sassi per oltre 200 metri, finendo su un cespuglio di mugo, dove l'ha individuata l'elicottero di Verona Emergenza. Raggiunta subito dai tecnici dell’elisoccorso la donna è apparsa subito in gravissime condizioni e tutti i tentativi di rianimazione fatti sul posto dall'equipe medica alla fine sono risultati vani.