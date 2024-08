Lega, Salvini: "Vannacci non sta fondando un partito, sarà a Pontida il 6 ottobre"

(Adnkronos) - "Ogni volta che escono articoli surreali su Vannacci, ci messaggiamo. Non sta fondando nessun partito. Dopodomani è a una festa della Lega in provincia di Bergamo, il 6 ottobre sarà sul palco di Pontida. Penso che con la sua identità e le sue idee possa essere parte di una squadra che ha l'ambizione di cambiare in meglio questa Italia e questa Europa". Lo dice al Versiliana Festival il leader leghista Matteo Salvini, a proposito di alcuni retroscena riguardanti l'europarlamentare Roberto Vannacci.

Estate complicata per la maggioranza, secondo i giornali? "E' una sorta di cinema auto-prodotto, e lo dico da giornalista, dove in mancanza di notizie si inventano notizie per poi avere una smentita e dire 'è stata smentita la non-notizia'", risponde Salvini.

"La Repubblica ha scritto per una settimana: è in vista il vertice del centrodestra su Rai, pensioni, aria di burrasca. Chiamo Giorgia: ma c'è un vertice? No. Titolo di Repubblica: salta il vertice del centrodestra... Che aveva convocato Repubblica", prosegue il vicepremier e ministro delle Infrastrutture. "Si inventano partiti, si inventano litigi... Siamo soggetti politici diversi, abbiamo culture politiche diverse, però si mettano l'anima in pace. Checché ne scrivano Repubblica e il Corriere, la determinazione di questo governo è arrivare al 2027, alla fine del mandato", assicura il leader della Lega.

Quanto alla situazione in Liguria, "solo in Italia si torna a votare nella Regione di un Paese occidentale, come la Liguria, perché qualche giudice ha deciso di sequestrare per tre mesi il governatore eletto liberamente dai cittadini" dice il vicepremier con riferimento a Giovanni Toti. "Lo dico col massimo rispetto per la libertà e l'indipendenza della magistratura, perché quando entro in un Tribunale e leggo 'la legge è uguale per tutti'... Non vado oltre".

Secondo Salvini "c'è un potere che in questo momento ha più potere degli altri, della politica, degli imprenditori, dei giornalisti... ed è il potere giudiziario. L'unico problema è che non c'è un indice di produttività per chi lavora in un tribunale e soprattutto non c'è la responsabilità civile per chi sbaglia sulla pelle di un innocente".

Riguardo alle prossime elezioni in Usa il leader della Lega ribadisce la sua posizione: "Io lavoro da ministro con tutti, ho organizzato il G7 a Milano. Posso dire sottovoce ma con assoluta determinazione che spero vincano i repubblicani perché le presidenze repubblicane significano pace nel mondo? Spero che le elezioni americane del 5 novembre premino i repubblicani. Chiunque vincerà ovviamente avrà l'amicizia del governo e del popolo italiano".

Poi, in tema di sicurezza stradale: "Il nuovo codice della strada conto venga approvato entro settembre. Nel nuovo codice si prevede il casco, la targa e l'assicurazione anche per chi va in giro in monopattino: qualcuno ha storto il naso ma io sono assolutamente convinto che sia giusto farlo".

"Ho visto che Toninelli è in gran forma, ha postato la foto dei 50 anni, sembrava il pugile che ha battuto la nostra... Aveva un fisico, due braccia e due bicipiti... Però Toninelli è sicuramente uomo. Sono arrivato a 51 anni, confesso la mia ignoranza, e non sapevo che esistessero gli intersessuali. Da milanista, l'intersessuale non mi garba moltissimo...", dice il leader della Lega.