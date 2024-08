Parigi 2024, Tita-Banti nella storia: oro nel Nacra dopo quello di Tokyo

(Adnkronos) -

Arriva alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo due giorni di attesa e uno di rinvio, l'oro per il Nacra 17 foil. E' il secondo consecutivo per Ruggero Titas e Caterina Marianna Banti, dopo quello di Tokyo nelle acque di Enoshima, mai accaduto prima nella vela italiana, e il decimo per i colori azzurri.

Malgrado l'aria leggera in partenza, al limite del minimo per poter effettuare la prova, il 32enne trentino e la 37enne romana hanno vinto la medal race programmata per ieri e rinviata a oggi. In avvio di regata l'Argentina, con Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco, seconda in classifica costretta a ripetere la partenza e Gran Bretagna squalificata per falsa partenza, gli unici a poter dare un minimo grattacapo agli azzurri restano i neozelandesi.

Ma è oro fin dalla prima boa, quella di bolina, passata in seconda posizione dietro alla barca francese in testa dalla partenza. Bastava un settimo posto ma Tita e Banti anche se con una tattica prudente hanno il pieno controllo della loro andatura e arrivano secondi con appena un minuto di scarto.