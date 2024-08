Torino, esce di casa e lascia sola la figlia di 3 anni: arrestata

(Adnkronos) - E' uscita di casa lasciando sola la figlia di tre anni. La donna, un 40enne, è stata arrestata per abbandono di minore e, come disposto dall'autorità giudiziaria, è finita in carcere. E' accaduto ieri a Torino.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è uscita per fare delle commissioni ma nel frattempo la piccola ha iniziato a cercarla, piangendo e chiamando la mamma. Il suo pianto è stato sentito dai vicini che si sono dunque rivolti ai carabinieri. Poco dopo l'arrivo dei militari, è rincasata anche la 40enne. La donna è stata arrestata per abbandono di minore.