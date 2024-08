Usa 2024, Trump: "Con Harris rischiamo la recessione e una guerra mondiale"

(Adnkronos) - "Kamala Harris ha un curriculum orribile, è una estremista di sinistra". E' quanto ha detto Donald Trump, in una conferenza stampa a Mar a Lago, durante la quale ha detto che gli Stati Uniti sono "nella più pericolosa situazione" sia per quanto riguarda l'economia che la sicurezza. "Abbiamo una leadership che non sa quello che fa, rischiamo una depressione e una guerra mondiale", ha aggiunto.

"Spero che Kamala Harris accetti tre dibattiti" ha detto Trump nella conferenza stampa a Mar a Lago, spiegando che è stato raggiunto un accordo per un dibattito su Fox News il 4 settembre, su Nbc il 10 settembre e su Abc News il 27.

"Potranno accettare o non accettare, non so se accetteranno", ha detto ancora Trump rispondendo a chi gli chiedeva se Harris accetterà le date da lui accettate per i dibattiti. "Lei non ha fatto neanche un'intervista, non può farle, sa a mala pena quello che deve dire, per questo non può, ma io non vedo l'ora di fare un dibattito in modo da mettere le cose in chiaro", ha aggiunto. "Credo che lei sia peggiore di Biden", ha concluso sostenendo che Harris è favorevole "ai confini aperti".

"Hanno tolto la presidenza a Biden, io non sono un fan, ora lui è molto scontento e arrabbiato con Obama e Nancy la pazza" ha detto Trump, avanzando dubbi "dal punto di vista costituzionale" del fatto che Joe Biden abbia ceduto la nomination a Kamala Harris, dopo aver vinto le primarie. "E' un male per il Paese", ha detto ancora. "Ci avevano dato Joe Biden e ora abbiamo qualcun altro, e penso francamente che preferisco affrontare qualcun altro" conclude.