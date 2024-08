Mondovì, ultimi giorni per partecipare a “Spazi Family Friendly” per le attività che creano spazi per i bambini e le famiglie

Nello scorso mese di marzo, in seno al percorso di ottenimento della certificazione “Comune Amico della Famiglia”, la Giunta comunale aveva stanziato un fondo di 10mila euro per sostenere le attività commerciali e artigianali intenzionate a rendere i propri locali più funzionali ai bambini attraverso l’acquisto di apposite attrezzature (fasciatori, seggioloni omologati, scaldabiberon, scaldapappa, riduttori per sedie e wc, mangiapannolini, stoviglie per bambini, tovagliette da colorare, etc.) ovvero con l’allestimento di uno spazio idoneo composto, a titolo di esempio, da tavolini e sedie, librerie a misura di bambino, libri per bambini, scaffali o contenitori, giocattoli, tappetoni morbidi.

Ci sarà tempo fino al 14 agosto, allora, per prendere parte al bando in oggetto e potersi così aggiudicare il contributo previsto. La modulistica e le informazioni specifiche sono disponibili sul sito istituzionale. Si precisa, infine, che per poter accedere ai benefici economici farà fede la sede operativa della propria attività e non quella legale. Per ulteriori delucidazioni è possibile contattare l'Ufficio Politiche Sociali al numero 0174/559254 - 375.