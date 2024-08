Parigi 2024: Guazzini e Consonni al via della madison femminile, out Elisa Balsamo

Vittoria Guazzini e Chiara Consonni. E' la coppia scelta dal CT Villa per la madison femminile di ciclismo su pista, in programma nel pomeriggio odierno al velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines.

Out Letizia Paternoster e la cuneese Elisa Balsamo, non nelle migliori condizioni dopo l'infortunio dello scorso mese di maggio e "gestita" dallo staff in questa avventura olimpica.

Quindici le squadre che si daranno battaglia sui 120 giri e 30 km totali previsti: pronostici incerti con le italiane che possono dire la loro.