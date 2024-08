Caldo, weekend da bollino rosso: 9 città nella morsa dell'afa da oggi

(Adnkronos) - Sarà un weekend con caldo da bollino rosso in gran parte dell'Italia. Oggi e domani, 9 e 10 agosto, sono 9 le città con livello di allerta 3, la più alta, e "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio". Lo evidenzia il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che elabora i report per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

Oggi è bollino rosso a Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Domani a queste città si aggiunge Firenze per un totale di 9 capoluoghi nella morsa dell'afa. Ma anche le altre 18 città non se la passano meglio come temperature, per 11 tra oggi e domani sarà bollino arancione (allerta 2): Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.