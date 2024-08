Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 35 anni

È veramente un bell'uomo, di quelli che si notano per il fascino e l'eleganza, 35enne, biondo, stupendi e espressivi occhi scuri, fisico sportivo, legge molto, gioca a padel, e appena può ama viaggiare, ha raggiunto tutti i traguardi che si era prefissato, è diventato un imprenditore di successo, ora sente il bisogno di incontrare un amore vero, quello che fa battere il cuore e rende la vita meravigliosa...CONTATTALO ORA

Lui single, 45 anni

Dove sono finite le donne vere, quelle che amano a ogni costo, quelle passionali, gelose, che difendono i loro sentimenti come leonesse...Lui ha 45 anni, è single, impiegato in una multinazionale, è un bell'uomo, è divorziato, una figlia già indipendente, ha tanti interessi, sia culturali che sportivi, ed è un leone...ma non morde, coccola!! Dai coraggio, chiamalo!!!…CONTATTALO ORA

Lui single, 55 anni

Il vero amore è camminare mano nella mano in questo strano, pazzo mondo...lui è un uomo affascinante, ama il dialogo, e sa ascoltare con pazienza, 55enne, alto, moro brizzolato, occhi celesti, farmacista, divorziato, senza figli, ama viaggiare, la musica, suona il sax, il suo sogno è di incontrare una brava donna, semplice carina, ma soprattutto desiderosa come lui di amare ancora...CONTATTALO ORA

Lui single, 65 anni

Bel signore, sa di buono profuma di pulito, di ordinato, ha modi gentili, educati, ma la cosa più attraente è il suo, animo sa di lealtà di onestà... Ha 65 anni, è vedovo, giovanile, alto, capelli grigi, splendenti occhi blu, imprenditore tessile, fa volontariato, cede il passo e apre la porta alle signore, insomma, un uomo raro al giorno d'oggi, sta cercando una signora che gli faccia ancora battere il cuore forte… CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 30 anni

Non si può descrivere la passione la si può solo vivere... lei ha 30 anni, lavora onestamente e coltiva prodotti biologici, il suo lavoro le piace molto e la appassiona, è bella, italiana, colori mediterranei, castana, occhioni scuri, vorrebbe tanto incontrare un uomo, non importa se un po' più grande, ma con cui sposarsi, o convivere, e avere figli…CONTATTALA ORA

Lei single, 40 anni

Che belle quelle persone a cui chiedi: mi abbracci un attimo? E ti abbracciano per sempre... è una stupenda 40enne, bruna naturale, snella, lavora come assistente alla poltrona di un dentista, e le persone che hanno timore del trapano lei le abbraccia per farle sentire al sicuro, single, vive sola, e sta cercando l'uomo giusto, anche più grande, ma seriamente motivato ad abbracciare... .…CONTATTALA ORA

Lei single, 50 anni

La semplicità è la nota della vera eleganza, e lei è una donna semplice, molto bella, bionda, occhi azzurri, un fisico snello, ha un negozio di piante e fiori, 50enne, senza figli, fa volontariato, conoscerebbe un bravo signore, anche più maturo, italiano, per vivere insieme e non sentirsi più sola... CONTATTALA ORA

Lei single, 61 anni

C’è una sola felicità nella vita, amare e essere amati, 61enne, donna ironica, intelligente, vedova da tempo e nonna affettuosa, vive sola, le piace la buona musica, il teatro, va a fare la spesa in bicicletta, perchè le piace stare all'aria aperta e cucina benissimo, sta cercando un signore, non importa l'età, ma che come lei è alla ricerca della vera felicità…CONTATTALA ORA

