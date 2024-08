Femminicidio a Fonte Nuova, Ossoli non parla: nessuna risposta al gip

(Adnkronos) - Domenico Ossoli, il 74enne fermato dai carabinieri di Monterotondo per l’omicidio della moglie Anna Rita Morelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip che questa mattina alle 11 ha svolto l’interrogatorio di garanzia in procura a Tivoli. Nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare per gravi indizi di colpevolezza per l’omicidio aggravato dal rapporto di coniugio, dalla premeditazione, dai futili motivi abietti in quanto stava perdendo il controllo della donna e per aver approfittato di circostanze tali da aver ostacolato la difesa. Il gip non ha convalidato il fermo, perché non c’erano motivi di urgenza, ma il 74enne è tuttora in carcere.

Proseguono ora le indagini, con perquisizioni e sequestri: “Ci sono - evidenzia il Procuratore di Tivoli, Francesco Menditto - tutti i tratti del femminicidio, il controllo ossessivo per non accettare la decisione della vittima di separarsi e l’intenzione di riaffermare il dominio sulla donna. L’uomo aveva infatti montato il gps per controllare la 72enne madre dei suoi tre figli, e lo aveva già fatto in passato e controllava attraverso il cellulare". (dall’inviata Silvia Mancinelli)