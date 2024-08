Nancy Brilli è morta? L'attrice: "Viva, ma non c'è limite a fake news"

(Adnkronos) - "Nancy Brilli è morta. Il triste annuncio poco dopo aver compiuto 60 anni". Così in una pagina Facebook l'ennesima fake news, alla quale l'attrice non ha esitato a rispondere, anche dal suo profilo Instragram nel quale ha segnalato la 'bufala'. Sentita dall'Adnkronos replica: "Sono viva e posso rispondere. Non sono morta come sostenuto sul web. Prendono personaggi noti, amati dal pubblico e se ne servono come esche - si rammarica - perché guadagnano dalle visualizzazioni e dalla pubblicità. Ma non c'è nulla da fare, mi sono informata anche con la Polizia postale, nulla che possa fermare questa deriva".

"Una pagina fb ha pubblicato un articolo che 'rivela' la mia @. A parte l'avermi allungato la vita, che facciamo?", ha chiesto Brilli in una storia su Instagram ai suoi followers. Che in tanti hanno risposto: "Ignora l'accaduto, denunciali, ti stanno allungando la vita...", "Non ti curar di loro ma guarda e passa", "Ci si gratta", "Le corna e...ciaone", sono alcuni dei commenti.

"Sono in ottima compagnia - scherza ancora con l'Adnkronos Nancy Brilli - Accanto a me è 'morto' anche Pippo Franco. Ma lo ripeto, le querele e le denunce non servono, butti soldi e fai pubblicità. Ma agli altri". E conclude ricordando che ama la sua grande famiglia allargata, quella "social community con cui ama confrontarsi, una sorta di diario intimo, personale, uno scambio con le persone che vogliano seguirmi e con cui voglio dialogare. Al momento posso solo aggiungere - conclude - 'Viva il lupo. Io sono viva'".