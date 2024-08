Parigi 2024, oggi Italia-Usa finale per il bronzo: orario e diretta tv

(Adnkronos) - Italia oggi contro gli Stati Uniti nella finale per la medaglia di bronzo nella pallavolo maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri del ct De Giorgi scendono in campo alle 16 di oggi 9 agosto - in diretta tv e streaming - per chiudere l'avventura ai Giochi. Il sestetto azzurro cerca un posto sul podio dopo il k.o. incassato in semifinale contro la Francia padrona di casa, che si è imposta con un netto 3-0 conquistando l'accesso alla finale per l'oro contro la Polonia.

La finale per il bronzo della pallavolo maschile tra Italia e Usa verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Possibili anche passaggi su RaiSportHD. Diretta streaming in chiaro su RaiPlay.

Per gli abbonati, diretta tv su Eurosport 1 (canale 210 di Sky), Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision.