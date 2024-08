Parigi 2024, Pizzolato bronzo nel sollevamento pesi

(Adnkronos) - Antonino 'Nino' Pizzolato si conferma medaglia di bronzo nel sollevamento pesi categoria 89 kg alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il siciliano con un totale di 384 kg, 172 nello strappo e 212 nella girata e nello slancio, arriva terzo nella categoria 89 kg ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Oro per il bulgaro Karlos May Nasar, che con 404 ha ritoccato il record olimpico, e argento per il colombiano Yeison Lopez, con 390.

Il bronzo di Pizzolato è la 31esima medaglia italiana ai Giochi: 10 ori, 11 argenti e 10 bronzi.