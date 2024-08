Cuneo, lampioni spenti di notte e accesi di giorno in via Matteotti e Schiaparelli [FOTO]

Sono un residente della zona ospedale di Cuneo e volevo segnalarLe un fatto curioso. In queste sere Via Matteotti e Via Schiaparelli sono rimase completamente al buio per mancanza di illuminazione pubblica. In un primo momento ho pensato ad un blackout, ma ripetendosi la cosa più giorni ho pensato ad una scelta "ecologica" sebbene in fatto di sicurezza (essendo anche vicini alla stazione e corso Giolitti) forse qualche perplessità potrei averla.