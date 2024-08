Incontro a Bene Vagienna tra i consiglieri comunali di Piasco e i vertici di Bene Banca sulla chiusura estiva dello sportello

Ieri venerdì 9 agosto, i consiglieri comunali di minoranza di Piasco, Flavio Fraire e Giancarlo Panero, hanno realizzato a Bene Vagienna un incontro con il direttore generale, di Bene Banca Simone Barra, assieme ai vicepresidenti Marco Taricco e Matteo Giaccardi, per chiarire la situazione della chiusura temporanea dello sportello bancario di Piasco prevista dal 12 al 23 agosto.

In apertura dell’incontro il direttore Barra, che in una lettera alla redazione aveva già smentito la chiusura totale della filiale, ha fatto il quadro dell' organizzazione e dei valori su cui si basa l'azione di Bene Banca sottolineando l’attenzione al territorio e l’impegno a sostenere sia il servizio che il lavoro.

Fraire e Panero spiegano: “È stata l' occasione da parte nostra di chiarire alla banca il documento presentato alla sindaca di Piasco Stefania Dalmasso, lo scorso 2 agosto, scritto in conseguenza alle richieste dei cittadini, delle cittadine e delle imprese clienti della filiale di Piasco, in cui chiedevamo all’Amministrazione comunale di attivarsi per avere il servizio bancario estivo.

L’incontro di ieri – affermano i due consiglieri di opposizione - ha evidenziato il fondamentale ruolo nel territorio e la qualità e la quantità di servizio per le persone e per le imprese di Piasco che svolge Bene Banca.

Abbiamo apprezzato la disponibilità della banca di realizzare una nuova organizzazione del servizio di sportello estivo per il prossimo anno.

Con l’occasione abbiamo ringraziato i vertici della banca per la disponibilità e l’attenzione per il territorio piaschese”.