Parigi 2024, etiope Tola oro nella maratona maschile

(Adnkronos) - L'etiope Tamirat Tola vince la medaglia d'oro nella maratona maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tola trionfa in 2'06'26'', nuovo record olimpico. Medaglia d'argento per il belga Bashir Abdi (2h06'47'') e bronzo per il keniano Benson Kipruto (2h07'00). Yeman Crippa migliore degli italiani, 25esimo posto in 2h10'36''.