Smottamento invade la ferrovia Cuneo - Mondovì, in corso le ricognizioni

Da poco prima le 18 di oggi pomeriggio, domenica 11 agosto, sono giunti sul posto i vigili del fuoco di Cuneo per uno smottamento in via Torino sulla ferrovia Cuneo – Mondovì che ha invaso i binari nei pressi del tratto Cuneo-Gesso. La tratta non è adibita al transito di treni viaggiatori, sospesa dal 2012.



Sono in corso le operazioni di ricognizione da parte dei tecnici Rfi per pianificare la rimozione del materiale franato e la messa in sicurezza dell'area.