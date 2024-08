Il Comune di Saluzzo pubblica il dossier sulla situazione nelle carceri e sui suicidi

Il Garante comunale per i diritti delle persone private della libertà personale di Saluzzo (negli ultimi cinque anni l’ex sindaco ed ex consigliere regionale Paolo Allemano) intende diffondere e rilanciare il ventesimo rapporto dell’associazione “Antigone” sulle condizioni di detenzione in Italia.

“Antigone” è un sodalizio politico-culturale fondato negli Anni ‘80 del ‘900 che si occupa di tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario. Ogni anno viene pubblicato un corposo documento di analisi della situazione carceraria. L’edizione 2023 è stata intitolata “Nodo alla gola” e contiene anche un approfondimento sui suicidi in cella. Il report di Antigone è stato pubblicato e si può consultare sulla pagina web del Garante sul sito internet comunale:https://comune.saluzzo.cn.it/servizio/garante-per-i-diritti-delle-persone-private-della-liberta-personale/

Inoltre, sulla pagina, ci saranno aggiornamenti costanti sul numero dei suicidi in carcere, per mantenere alta l’attenzione della popolazione su un tema delicato e drammatico. Si tratta dei report che si possono trovare sul portale www.ristretti.it, pagina web del periodico "Ristretti orizzonti" del penitenziario di Padova.

Il sito ha una banca dati che viene aggiornata con i numeri e altri dati sui decessi in carcere. http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/index.htm https://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/morti.carcere.xls

“Questi approfondimenti – dice l’assessora al Sociale Fiammetta Rosso – sono fondamentali per diffondere dati e notizie sul fenomeno, per restare sempre vigili e attenti sulle condizioni di vita dei detenuti, sul sovraffollamento degli istituti, sulla privazione costante di opportunità che fa crescere il numero di chi, disperato e senza possibilità di aiuto, decide di farla finita”.