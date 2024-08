Tennis: al Country Club Cuneo Lorenzo Elia prosegue la corsa nel J30 giovanile internazionale

Il primo match del programma di giornata, sul centrale del Country Club Cuneo, ha permesso di applaudire il 2.5 classe 2008 del TC Finale, proveniente dalle qualificazioni, che ha battuto il pari classifica del TC Play Pisana Tennis.

I due contendenti nel main draw del J30 International Country Club Gino Cup 2024 si sono dati battaglia fino all’ultimo quindici ed è stato il ligure a venire a capo del confronto, in rimonta e con lo score di 5-7 6-1 7-5.

Un altro qualificato, Matteo Budubri, 2.6 under 18 dell’ASD Junior Tennis Palocco, ha fermato la wild card di casa Lorenzo Leone, con il punteggio di 6-2 2-6 6-2. Lotta anche tra Davide Ciaschetti, settima testa di serie, under 16 dell’ASD Tennis Chieti, che in uno dei match di secondo turno già programmati oggi ha superato 6-4 4-6 6-4 Pietro Augusto Bonivento. Sfida all’ultimo quindici anche quella che ha visto Tommaso Filippi battere 6-4 3-6 6-4 Matteo Bruscaglioni.

E’ approdato al terzo step del torneo maschile Jacopo Antonelli, che si è sbarazzato della testa di serie numero 12, lo svizzero Julian Thaler, con il punteggio di 7-5 6-3. Facile e meritato anche il successo dell’under 18 torinese del Monviso Sporting Club di Grugliasco, Alberto Velotta, numero 10 del seeding, che ha concesso solo tre giochi (6-1 6-2) a Carlo Paci, 2.7 under 16 dello Sporting Sassuolo.

Primo turno con sorrisi per Carlo Zucchini Solimei che si è imposto 6-3 6-4 a Mattia Paolo Pagano. Ha proseguito il proprio cammino in tabellone anche il qualificato Luca Cosimi che ha imposto il proprio tennis ad Alberto Ciarapica. Di 6-2 6-4 il punteggio in favore del primo. Nel derby di secondo turno tra gli azzurri Moritz Kolbe, 2.6 del Tc Bolzano e Salvatore Tartaglione, sesta testa di serie a Cuneo, è stato il primo a centrare il passaggio di turno sullo score di 7-6 (4) 6-3. Buona reazione dell’ucraino Matvii Lemishko che dopo aver perso a 0 il primo set, ha messo a punto il proprio gioco ed è venuto a capo del testa a testa contro Francesco Barbieri, per 0-6 7-5 6-4.

Nel draw femminile vittoria senza macchia per la toscana classificata 2.7 e sesta testa di serie, Amanda Nai, contro Demi Reggianini. Match di secondo turno che è andato in archivio con il successo della prima per 6-2 5-2 rit. Partita molto tirata e giocata sempre sul filo dell’equilibrio quella tra Sveva Fumagalli e Ludovica Penna, la numero 1 del draw preliminare. Ha vinto la prima per 7-5 1-6 6-4. Al secondo turno è approdata anche l’elvetica Nora Rezzonico che ha imposto un doppio 6-2 a Lucia Garofalo. In rimonta ha vinto anche Beatrice Cocomazzi ai danni di Virginia Lanzillo (5-7 6-4 6-0). Martina Cerbo, numero 12 del seeding, ha rifilato un doppio 6-0 nel 2° turno alla francese Alya Diddouc