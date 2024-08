Linea Cuneo-Ventimiglia, revocato lo sciopero: treni regolari il 14 e 15 agosto

Revocato per domani e per il 15, giorno di Ferragosto, l'annunciato sciopero del personale SNCF, ferrovia francese, per la chiusura della biglietteria alla stazione di Breil sur Roya.

Una buona notizia per quanti volessero raggiungere il mare in treno, nei giorni clou dell'estate. Tutti i treni circoleranno regolarmente, quindi.