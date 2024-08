(Adnkronos) -

La procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio, contro ignoti, in relazione alla morte di un 19enne cinese, trovato senza vita domenica sera, intorno alle 23, in strada. Il giovane sarebbe caduto dal terzo piano di un palazzo. I pm in queste ore hanno affidato l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia.