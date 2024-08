Il Casinò di Sanremo dedica un omaggio all’eleganza senza tempo di Grace Kelly nel contesto del Festival dell’alta moda ecosostenibile

Il fascino dell’eleganza che non ha tempo rivive negli scatti fotografici e negli abiti della Principessa Grace di Monaco, provenienti dalla collezione Grimaldi del Principato monegasco ed esposti nella sala privata del Casinò di Sanremo. Un omaggio ad uno dei più amati ed indimenticati simboli di glamour, che spesso visitava la Riviera dei Fiori e Sanremo e che torna nei tessuti impalpabili che ha indossato, simili a farfalle coloratissime, firmati da grandi stilisti, da Yves Saint Laurent, a Balenciaga, a Chanel, a Dior a Lanvin.

Il Casinò di Sanremo, in collaborazione con Confartigianato Imperia, Confartigianato Imprese, Fondazione Stefano Zecchi, Festival della Bellezza-Intergruppo Parlamentare, con il sostegno di Club per l’Unesco Firenze e Club per l’Unesco Sanremo, ha voluto celebrare la Principessa Grace, icona di eleganza a livello internazionale, e al tempo stesso esaltare la professionalità e l’eccellenza della creatività italiana, che sa esprimere, nella qualità dei drappeggi, il perfetto equilibrio tra innovazione e professionalità.

“Sanremo e il suo Casinò - ha detto il Presidente ed Amministratore delegato della Casinò SpA, Gian Carlo Ghinamo - hanno sempre valorizzato il legame con la vicina Costa Azzurra e in particolare con il Principato di Monaco. Il Principe Ranieri III e la Principessa Grace apprezzarono la Riviera di Ponente, trascorrendo momenti di svago nelle strutture commerciali e nel Casinò, partecipando ad alcune cene di gala. Visite immortalate da foto che riportano l’eleganza, l’autorevolezza e l’empatia che trasmettevano. A ricordo di quei momenti abbiamo voluto dedicare l’esposizione del nostro Festival dell’Alta Sartoria alla Principessa Grace, che ha lasciato un ricordo importante per la sua gentilezza e per la sua attenta azione nel sociale. Il messaggio che promana anche dal nostro premio dedicato all’alta Sartoria ecosostenibile, che unisce l’originalità della creazione alla tutela dell’ambiente attraverso anche la scelta dei tessuti. Ringraziamo S.A.S. il Principe Alberto II che ha voluto condividere con noi questa importante esposizione, e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questo evento, in particolare il presidente del Premio, il Prof. Stefano Zecchi".

“Sono felice di annunciare che 'Stile Artigiano è di Moda' - afferma il Presidente di Confartigianato Imperia dott.sa Donatella Vivaldi - uno degli eventi più attesi dell’anno per la moda sartoriale, si svolgerà per la terza edizione il 13 settembre sulla simbolica scalinata del Casinò di Sanremo. Celebra la creatività e l’innovazione nel settore della moda, unendo stilisti emergenti e affermati, appassionati di moda e media. Dopo due edizioni di grande successo, quest’anno proponiamo un programma ricco di sfilate, workshop e discussioni sul futuro della moda. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare le tendenze, scoprire nuovi talenti e partecipare a eventi esclusivi che mettono in luce l’eccellenza artigianale e la sartoria sostenibile. Confartigianato Imperia invita a non perdere l’occasione di essere parte di questo emozionante viaggio nel mondo della moda”.

Le esposizioni, curate dalla dott.sa Federica Flore, Storica dell’Arte, raccontano la leggerezza di abiti che la Principessa Grace ha reso “gioielli” unici e l’attenzione degli stilisti italiani verso creazioni dove il bello si unisce all’originalità di un messaggio che vuole la valorizzazione dei tessuti e dell’abito sartoriale, quale espressione della persona che lo indossa. Le esposizioni “Moda e designer per uno stile artigiano” e “Stile artigiano è di Moda” sempre curate dalla storica dell’Arte Federica Flore, vogliono condividere una narrazione che guarda al futuro attraverso nuovi drappeggi, tessuti rispettosi dell’ambiente, creatività che provano ad inventare un diverso rapporto tra stilista, cliente e materiali.

L’inaugurazione è prevista per sabato 31 agosto alle 18, nella Sala Privata e Sala Dorata del Casinò di Sanremo. Due settimane dedicate all’Alta Sartoria che culmineranno con la cerimonia di premiazione del “Festival dell’Alta Sartoria ecosostenibile” che si terrà nel Teatro dell’Opera venerdì 13 settembre alle 16.30, condotta dal giornalista Beppe Convertini, volto noto della Tv nazionale. Interverranno, tra gli altri, il Prof. Stefano Zecchi, Presidente dell’Omonima Fondazione e del Premio, l’On. Fabio Pietrella, il couturier Luca Litrico, che riceverà il premio alla carriera alla Maison Litrico, la dott.sa Maria Rosaria Boccia, presidente del Comitato tecnico dell’Intergruppo Parlamentare e il presidente di Confartigianato Moda Moreno Vignolini. Alle 21.00 si terrà sulla scalinata del Casinò la sfilata organizzata da Confartigianato, firmata dal Direttore artistico Cristiano Gatto, condotta da Eleonora Pedron e Cristiano Gatti, Presidente di Confartigianato Biella.

Una vera e propria festa dell’Alta Moda dove si rifletterà sul futuro del “su misura” ecosostenibile, su come lo stile artigianale si può esprimere attraverso svariati materiali che permettono all’estro geniale di esprimersi in oggetti ed abiti, componenti di arredo, gioielli ed accessori, resi unici dalla scelta dei componenti che si fondono con una professionalità che arriva da lontano e che cerca sempre nuovi registri di espressione.

Le tre esposizioni.

Omaggio alla Principessa Grace Icona di Eleganza In Sala Privata.

In sala Privata verranno esposti alcuni modelli esclusivi provenienti dalla Collezione Grimaldi, abiti indossati da Sua Altezza Serenissima Grace di Monaco, firmati Lanvin, Dior, Chanel, Balenciaga e Yves Saint Laurent, resi unici e irripetibili perché creati per un’icona di stile. Sempre sabato 31 agosto, alle 18, verranno inaugurate le esposizioni delle collezioni dedicate all’artigianato ligure e nazionale. Sotto gli espositori.



· Marinella, che torna al Casinò di Sanremo con le sue splendide cravatte, che sfilarono anche al Festival della Moda maschile a partire dagli anni sessanta e con le creazioni dedicate all’eleganza della Principessa Grace.

· Basile Sartoriale. L’Antica Sartoria Napoletana rappresentata da Basile è fatta da materiali di eccezionale qualità, design contemporanei e classici e manifattura artigianale. Un abbigliamento che veste l’uomo e la donna con stile e carattere.

· Il Pozzo dei Desideri. L’attività della famiglia Michelutti, a Ventimiglia, produce oro e argento da 35 anni. Papà Gualtiero e suo figlio Lorenzo portano avanti la tradizione di creare gioielli molto richiesti. Tra le peculiarità, le incisioni e le prototipazioni in 3D.

· Roberta Baiardi Couture. Ispirata da una bottega artigiana olandese più di trent’anni fa, la sarta Roberta dipinge a mano i suoi abiti in seta. I suoi pezzi unici potranno essere ammirati nell’esposizione e durante il caratteristico défilé sulle scalinate.

· David Wurm-Ferrarese. L’artista di Badalucco è noto per realizzare chitarre e liuti in legno tenendo in considerazione le esigenze dell’artista, i suoi gusti musicali ed estetici. David porterà in esposizione alcune chitarre e delle caratteristiche lampade.

· Vaquer Profumatori. L’azienda di Camporosso ha un laboratorio nel quale produce oltre 200 essenze che sono diffuse ed apprezzate nel nostro territorio e in tutta Italia. Vaquer è rinomato anche per le creme per il corpo e per le linee igienizzanti.

· Filigranart. Campo Ligure, in provincia di Genova, è il centro nazionale della filigrana. Davide Oddone ha portato avanti la tradizione della famiglia, diventando artigiano nella lavorazione della filigrana tradizionale campese e nelle nuove collezioni ispirate alle tendenze moderne del gioiello insieme ad oggetti su disegno del cliente.

· Be Your Bag. La tradizione della produzione artigianale delle borse portata avanti dalla famiglia Pieri. Papà Giacomo rimase affascinato dalla lavorazione della pelle, che unisce al tessuto tecnico della vela per creare borse personalizzate pratiche, belle ed indistruttibili.

· Neris Style. Beniamina Zecchin è una maestra sarta dell’Accademia Nazionale Sartori ed è Presidente Nazionale dei Sarti e Stilisti per Confartigianato. Le sue creazioni, presenti in eventi internazionali, fanno convivere l’innovazione con l’arte sartoriale.

· Atelier Jasha. L’alta sartoria sorrentina sbarca a Sanremo. Nell’esposizione, gli stilisti proporranno i loro abiti “su misura”, realizzati a mano per uno stile ed un’eleganza inconfondibili di capi unici che uniscono arte ed artigianalità.

· Hussain Harba. La costante ricerca del bello estende le competenze dell’architetto Harba al design e al mondo della moda, con creazioni uniche come borse e gioielli fatti a mano che hanno guadagnato notorietà nel mondo della moda.

· Unica Sartoria Mortara. È una sartoria tradizionale italiana che punta al futuro e all’innovazione, dove le stoffe e i tessuti di pregio contribuiscono a definire le loro tecniche e loro preparazioni.

Sarà possibile visitare le esposizioni della collezione della Principessa Grace di Monaco e dei maestri artigiani fino a venerdì 13 settembre, giornata clou della manifestazione che prevede diversi momenti, tutti aperti al pubblico

Un Dèfilè di moda si svolgerà dalle 21.30: 16 imprese di sartoria sfoggeranno le loro creazioni Made in Italy: Agiomar (Como), AMC Haute Couture (Biella), Basile Sartoriale (Sanremo), Creavi (Grosseto), Forbici e Seta (Verona), Fusi Tatiana (Biella), Hussain Harba (Torino), Atelier Jasha (Napoli), Neris Style (Padova), Nervo Giorgia (Cuneo), Roberta Baiardi Couture (Genova) Sartoria Perrera (Novara), Silvia Visca (Cuneo), Sonia Creazioni (Verona) e Tedesco Tommaso (Verona).

L’evento, coordinato dal direttore artistico Cristiano Gatto, sarà presentato dalla conduttrice, ex Miss Italia, Eleonora Pedron. Ad affiancarla ci sarà il conduttore Cristiano Gatti, vice Presidente Confartigianato Piemonte e Presidente Confartigianato Biella.

Durante quello che sarà un vero e proprio Festival della Moda Sartoriale, le modelle e i modelli preparati da alcuni rappresentanti del comparto benessere Confartigianato sfileranno lungo le scalinate indossando i capi dei maestri sartori. Alle uscite verranno alternati momenti di intrattenimento: l’impresa di sartoria Spotlight di Torino sfoggerà le proprie creazioni durante tre balletti hip hop, classico e corale mentre le cantanti Monia e Rita Longordo allieteranno i presenti con i loro adattamenti musicali.

Il fotografo Adolfo Ranise, Presidente Comunicazione Confartigianato Imperia, immortalerà i principali momenti della serata mentre Luca Viale aka Joker DJ accompagnerà le uscite degli abiti delle imprese.

Stile Artigiano è di Moda è organizzato da Confartigianato Imperia in collaborazione al Casinò di Sanremo, Confartigianato Imprese e Confartigianato Piemonte, in compartecipazione con la Camera di Commercio e Regione Liguria, il supporto di ANCoS e con il patrocinio del Comune di Sanremo.