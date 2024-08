Provincia: prima della pausa "a stelle e strisce" Robaldo nomina un vicepresidente pro tempore

Prima di partire per gli Stati Uniti il presiedente della Provincia Luca Robaldo ha emanato due decreti. Il primo, atteso, riguarda le elezioni del Consiglio provinciale, che si svolgeranno – come anticipato – il 29 settembre in quattro sezioni: Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo per facilitare l’accesso ai seggi agli amministratori comunali chiamati alle urne per questa consultazione di secondo livello.



Le liste, composte da un minimo di sei a un massimo di dodici candidati, vanno presentate entro l’8 e il 9 settembre sottoscritte da un congruo numero di firme. Le votazioni avverranno nella sola giornata di domenica 29 settembre.



L’esito della consultazione si conoscerà nella giornata di lunedì 30 settembre, considerato che lo spoglio inizierà nei quattro seggi a partire dalle ore 10 di quella data. I dati, dalle tre sezioni decentrate, confluiranno in quella centrale di Cuneo, cui competerà la proclamazione dei dodici consiglieri provinciali che risulteranno eletti sulla base dei calcoli del voto ponderato (cioè sulla base della popolazione del Comune di riferimento).



Il secondo decreto, sempre nella giornata odierna, è stato emanato in considerazione della sua permanenza all’estero per qualche tempo. Robaldo ha conferito al consigliere provinciale Mauro Astesano, sindaco di Dronero, l'incarico di vicepresidente pro-tempore, limitatamente al periodo 19 - 29 agosto 2024.





“Ciò – ha scritto nel decreto pubblicato sul sito dell’Amministrazione provinciale - allo scopo di garantire l'espletamento delle attività di ordinaria amministrazione eventualmente richieste per il regolare funzionamento della struttura organizzativa e la prosecuzione dei servizi nel periodo di temporanea assenza del presidente”.



È la prima volta, dalla sua elezione avvenuta nel settembre 2022, che Robaldo affida – per quanto temporaneamente – l’incarico di vicepresidente a un consigliere. In passato la questione della vicepresidenza era stata oggetto di discussioni perché il Partito Democratico – in virtù dell’accordo politico tra Azione e centro-sinistra che aveva portato alla sua elezione – rivendicava a sé questo ruolo.



Richiesta che il presidente non aveva però mai accolto, lasciando in sospeso la figura (per altro di valenza meramente politica) del vice.