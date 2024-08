Morto operaio folgorato a Quarto d'Asti

(Adnkronos) - E' morto l'operaio di 32 anni rimasto folgorato lo scorso 10 agosto durante un intervento di manutenzione in un'azienda a Quarto, in provincia di Asti. Ne dà notizia la Fiom e Cgil di Terni e Cgil dell’Umbria. ''L'uomo, ternano, padre di due bambini, lavorava in un’azienda ternana che applica il contratto metalmeccanico artigiano e che aveva un appalto in un’azienda di Quarto d’Asti''.

"Come giustamente sottolineato dalla Cgil di Asti nel giorno del tragico incidente, il 10 agosto 2024, siamo di fronte ad una tragedia che poteva essere evitata - commentano Fiom e Cgil di Terni e Cgil dell’Umbria - Da tempo stiamo chiedendo anche in Umbria una regolamentazione del sistema degli appalti, infatti senza regole certe si indeboliscono i diritti dei lavoratori, che troppo spesso pagano i pochi euro di risparmio nelle gare in termini di salute e sicurezza. Come Fiom e Cgil di Terni e Cgil dell’Umbria ci stringiamo nel dolore ai famigliari e agli amici della giovane vittima, rendendoci disponibili da subito per qualunque azione possa essere utile”.