Supercoppa al Real Madrid, Valverde e Mbappé mettono ko l'Atalanta

(Adnkronos) - Il Real Madrid conquista la sua sesta Supercoppa europea, e il trofeo ha anche la firma di Kylian Mbappé alla sua prima partita con i galacticos: l'Atalanta esce a testa alta dopo un primo tempo stellare che ha messo in difficoltà i ragazzi di Ancelotti ma il risultato finale è di 2-0 per gli spagnoli: sblocca Valverde nel secondo tempo e raddoppia Mbappé.

E' proprio del 9 francese la prima occasione degli spagnoli al 14', tiro centrale respinto dalla difesa bergamasca. Primo lampo Atalanta con Djimsiti al 22', vanificato il suo tentativo di raggiungere l'area dalla difesa spagnola. Due minuti dopo è de Roon a far sperare la Dea ma il suo tiro angolato da destra, deviato da Militao, finisce sulla traversa. Momento magico per l'Atalanta che sfiora il vantaggio al 26' con Ederson dalla distanza, palla fuori di poco grazie a Rudiger con Courtois che guarda.

Incursione di Bellingham al 34' ma la sua gamba tesa colpisce Musso in uscita e non solo non va a rete ma rimedia un giallo. Altra incursione di Lookman, anche questa intercettata, deviata in angolo a un minuto dalla fine del primo tempo. Due i minuti di recupero, il primo di questi vede una ripartenza Real portare Rodrygo centrale in area, il suo sinistro viene deviato da Musso sulla traversa.

Il secondo tempo vede ancora Mbappé cercare la rete nel secondo minuto della ripresa, sfuggendo alla marcatura che l'Atalanta gli dedica con particolare cura: incursione sulla fascia sinistra ma il suo mancino finisce sopra la traversa. Atalanta replica e sfiora il vantaggio un minuto dopo con Pasalic che innescato da de Roon inquadra bene la porta e tira di testa, lo splendido volo di Courtois manda il pallone in angolo. Reagisce il Real con Bellingham di mancino a giro al 55', anche questa palla esce alta.

La partita si sblocca al 58' a vantaggio del Real Madrid grazie a Valverde servito da sinistra da Vinicius. Subito dopo è uno straordinario Musso a negare il raddoppio deviando in alto il tiro centrale di Vinicius, sugli sviluppi dell'angolo è ancora Musso a negare il gol a Bellingham a un metro dalla porta. Gasperini fa uscire De Ketelaere e Zappacosta, entrano Retegui e Godfrey. Ancora Musso al 65' salva il raddoppio Real parando il tiro del solito Bellingham, rientrato in campo con il piglio del fuoriclasse.

Il raddoppio però è a cura di Mbappé al suo primo gol con la maglia del Real, servito da sinistra da Bellingham, è il 67'. Ancora un cambio Atalanta, fuori Kolasinac e dentro Bakker, che si fa vedere subito in area avversaria ma viene intercettato. Ancelotti manda dentro Modric, applaudito al 75' dagli oltre 56.000 dello stadio, al posto di Rodrygo. All'82' esce Mbappé salutato da un'ovazione in piedi del pubblico - chiesta da Ancelotti - ed entra Diaz, a un minuto dalla fine del tempo regolamentare fuori Bellingham e dentro Ceballos, così come Carvajal per Vazquez. Lato Atalanta entrano Manzoni e Hien per Pasalic e Palestra. Due minuti di recupero.