Omicidio Sharon Verzeni, test dna a residenti vicino a luogo delitto

(Adnkronos) - I residenti di via Castagnate a Terno d'Isola (Bergamo) sono stati sottoposti al test del Dna. In quella strada, nella notte tra lunedì 29 luglio e martedì 30, è stata uccisa Sharon Verzeni. La stessa cosa fu fatta nel caso del delitto di Yara Gambirasio.

A quanto rivela l'Eco di Bergamo, infatti, i campioni biologici prelevati agli abitanti di via Castegnate saranno comparati con le tracce repertate sul corpo e sui vestiti della donna, accoltellata a morte mentre faceva una passeggiata. Approfondimenti anche sulla cerchia di amici della barista di 33 anni.

Come per Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa nel novembre 2010 e ritrovata cadavere tre mesi dopo in un campo a Chignolo d'Isola (solo tre chilometri da Terno), le investigazioni biologiche sono l'arma in più di chi indaga.

Il compagno di Sharon Verzeni è stato riascoltato dai carabinieri qualche giorno fa.