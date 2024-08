Vaiolo delle scimmie, in Svezia primo caso Ue con nuova variante Clade1

(Adnkronos) - L'agenzia svedese per la sanità pubblica ha registrato quello che dice essere il primo caso di una nuova variante contagiosa di mpox, conosciuto come vaiolo delle scimmie, al di fuori del continente africano. La persona è stata infettata durante un soggiorno in un'area dell'Africa dove attualmente c'è un grave focolaio di mpox Clade 1, ha detto l'agenzia secondo quanto riferisce la 'Bbc'.

La notizia arriva poche ore dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato che l'epidemia di mpox in alcune parti dell'Africa è ormai un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale.

Almeno 450 persone sono morte durante un'epidemia iniziale nella Repubblica Democratica del Congo e da allora la malattia si è diffusa nelle aree dell'Africa centrale e orientale.