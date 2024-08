Cortemilia: a Ilaria Spirito la Nocciola d'Oro 2024

Verrà consegnata venerdì 23 agosto alle ore 21.00 al parco La Pieve, la Nocciola d’Oro, simbolo di Cortemilia, a Ilaria Spirito, oro olimpico di Pallavolo ai giochi di Parigi 2024.



«Un onore per Cortemilia avere una giovane campionessa olimpica in occasione dei 70 anni di Fiera Nazionale della Nocciola - dichiarano il Sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito ed il consigliere comunale con delega al Turismo Marco Zunino - Ilaria è una giovane di grande talento, serietà e motivazione e siamo certi che l’attendono altri successi. Le olimpiadi non sono solo una straordinaria competizione sportiva, ma anche un’esperienza ricca di emozioni e crescita personale».



Ilaria inizia la sua avventura da libero nell'Albisola e, dopo le altre esperienze a Genova, Busto Arsizio, Roma, Casalmaggiore e Cuneo, dal 2022 fa parte del Chieri, con cui vince una WEVZA Cup, una Challenge Cup e una Coppa CEV. Laureata in Scienze Motorie, è un'amante dei viaggi, della lettura e del mare, dove non rinuncia ad andare soprattutto d'estate.

Con la nazionale under 19 vince la medaglia di bronzo al Campionato europeo femminile under 19 di pallavolo nel 2012 e nel 2015 ottiene le prime convocazioni nella nazionale maggiore, con cui nel 2024 conquista l'oro alla Volleyball Nations League e ai recenti Giochi della XXXIII Olimpiade di Parigi.