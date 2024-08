Nuova gestione per l'Osservatorio Astronomico di Bellino

L'Osservatorio Astronomico di Bellino, gioiello scientifico incastonato nel cuore della Valle Varaita, si prepara ad un cambio di gestione Dal 13 agosto 2024, una nuova gestione guidata da Sideralis APS - Officina delle Stelle, ha preso le redini di questa finestra sull'universo, promettendo di trasformare l'osservatorio in un polo d'attrazione per appassionati, famiglie e ricercatori.

La nuova direzione si impegna a portare una ventata di novità, con un programma ambizioso che spazia dalle attività diurne a quelle notturne. "Vogliamo che l'Osservatorio di Bellino diventi non solo un luogo di osservazione astronomica, ma un vero e proprio faro culturale per tutta la regione", afferma Federico Pellegrino, direttore del progetto di rinnovamento.

Tra le novità più attese:

Visite Guidate Immersive: Percorsi interattivi che permetteranno ai visitatori di toccare con mano i segreti dell'universo.

Programmi Educativi Innovativi: Collaborazioni con scuole e famiglie per accendere la passione per l'astronomia nelle nuove generazioni.

Ricerca Scientifica Avanzata: Nuove attrezzature all'avanguardia per supportare studi astronomici di livello internazionale.



L'Osservatorio si propone inoltre come catalizzatore per il turismo astronomico, un settore in rapida crescita che promette di portare un turismo consapevole e lento e benefici economici nelle vallate alpine. "Immaginate di osservare le stelle cadenti di agosto da uno dei cieli più bui d'Europa, circondati dalla maestosità delle Alpi sud Occidentali," queste le parole dei membri dell’associazione.

Il rinnovamento dell'Osservatorio di Bellino non è solo il rilancio di un importante sito di osservazione astronomica, ma un'opportunità unica per l'intera comunità. Con la sua offerta ampliata, l'osservatorio si prepara a diventare un punto di riferimento per il turismo scientifico in Piemonte, promettendo di attrarre visitatori da tutta Italia e oltre.

A breve verrà reso noto il calendario delle attività previste fino alla fine dell’anno e tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche tramite la newsletter presente sul sito www.sideralisaps.com.