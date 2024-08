“Che meraviglia!”: omaggiato a Roberto Vecchioni il maxi tartufo nero estivo del Monferrato a Ceriale

Un tartufo nero estivo del Monferrato da oltre sei etti ha riempito di meraviglia lo spazio metaforico “Tra il silenzio e il tuono”, titolo dell’ultimo lavoro editoriale di Roberto Vecchioni che battezza anche lo spettacolo mozzafiato che il “professore” ha regalato al pubblico da sold-out della “Rotonda sul Mare” di Ceriale, nella serata del 9 agosto scorso.

“Questo tartufo è una meraviglia!” ha risposto, per l’appunto, il cantautore quando Renata Cantamessa (giornalista e presentatrice della rassegna) glielo ha consegnato, al termine del concerto, a nome dell’ATL Langhe Monferrato Roero unitamente al Comune di Ceriale e all’HPI Event di Piacenza, le tre realtà promotrici della partnership turistica e gastronomica che ha regalato al cartellone estivo degli eventi 2024 la nuova e riuscitissima sezione del “Palco Gourmet”, a cura sempre della Cantamessa.

Protagonista altresì del calendario dei “Martedì del Tartufo nero estivo del Monferrato” grazie alla fornitura della Piemonte Rarity di Costigliole d’Asti, che ha coinvolto l’alta ristorazione di Ceriale e proseguirà fino al 27 agosto, il pregiato tubero del basso Piemonte è diventato icona di un buio che può regalare eccellenza, ma soprattutto qualità della vita e felicità, proprio come accade nelle “cerche” notturne al trifolao e al suo tabui.

“Come la ginestra dell’Infinito – il brano che dà il nome all’ultimo album di Vecchioni – anche il tartufo nero, con la sua esistenza solitaria e in armonia con la terra nascosta, ci incoraggia a non avere paura di liberare il profumo di ciò che abbiamo dentro per farci trovare” - ha commentato la Cantamessa come motivazione dell’omaggio personalizzato, concludendo - “e la sua forma bitorzoluta ci ricorda che, anche la geometria della felicità, può essere irregolare rispetto ai nostri programmi e desideri, ma non per questo incapace di far spazio ai sogni”.