Alice Toniolli fuori pericolo, "ma prognosi resta riservata"

(Adnkronos) -

Non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Queste le condizioni della ciclista 19enne Alice Toniolli ricoverata all'Ospedale di Treviso, Ca' Foncello. Secondo quanto riferito all'Adnkronos dalla direzione medica ospedaliera la ciclista, ricoverata in terapia intensiva, "non è in pericolo di vita, ma la prognosi rimane riservata e sono necessari ancora degli approfondimenti e delle valutazioni".

La 19enne è stata vittima ieri di un grave incidente durante una corsa a Vittorio Veneto (Treviso), nella caduta l'atleta ha battuto violentemente la testa contro un muretto a bordo strada. Oltre ad un grave trauma cranico le erano stati riscontrate fratture multiple al costato e ad una gamba.