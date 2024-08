Coppia di Bibione trovata agonizzante in casa: lei morta per infarto, lui in gravi condizioni

(Adnkronos) - Una coppia di Bibione (Venezia) è stata ritrovata stamane agonizzante in casa propria, grazie alla segnalazione di un parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Quando i sanitari sono entrati in casa, grazie ai vigili del fuoco di Latisana, hanno trovato la donna di 59 anni esanime e riversa sul pavimento, forse deceduta per un malore, mentre il marito di 60 anni era in stato di incoscienza in un’altra stanza, forse anche lui colto da malore per la sorte della moglie.

Nulla da fare per la donna, mentre l’uomo è stato preso in cura e ricoverato all’ospedale di Portogruaro in codice rosso ed è attualmente in prognosi riservata.