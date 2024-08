Nuove misure Secret Service per Trump, da vetri antiproiettile ai droni

(Adnkronos) - Il Secret Service ha approvato un nuovo piano di sicurezza per proteggere l'ex presidente Donald Trump durante gli eventi all'aperto della campagna elettorale. Il piano prevede tra le altre cose il possibile uso di vetri antiproiettile sul palco. A riferirne è il Washington Post, citando un funzionario del'agenzia incaricata della protezione dei presidenti e dei capi di stato in visita.

Il Secret Service ha inizialmente esortato la campagna Trump a sospendere temporaneamente la sua presenza ai comizi all'aperto, dopo l'attacco del 13 luglio a Butler, in Pennsylvania, dove un uomo armato ha esploso diversi colpi di pistola contro il candidato repubblicano.

Trump è rimasto ferito a un orecchio e non si è presentato ai successivi eventi della campagna elettorale all'aperto. L'episodio di Butler è considerato la più grave falla nella rete di scurezza da quando John Hinckley riuscì a sparare e quasi uccidere il presidente Ronald Reagan davanti a un hotel di Washington nel 1981.

Il piano che prevede di erigere vetri antiproiettile per circondare Trump durante gli eventi all'aperto è un passo sostanziale nella pianificazione di sicurezza per la campagna elettorale dei candidati, secondo il funzionario citato dal quotidiano. L'uso di lastre di vetro balistico è normalmente previsto solo per i presidenti e per i vicepresidenti quando lo si ritiene necessario, e tale livello di sicurezza viene organizzato e coordinato dal Dipartimento alla Difesa a tutela dei due principali leader della nazione. La vicepresidente Kamala Harris, candidata democratica a sfidare Trump, sarà protetta se necessario, hanno detto i funzionari.

Il Dipartimento alla Difesa collabora con il Secret Service per rafforzare la sicurezza del Presidente e del Vicepresidente in carica, ma non aiuta a proteggere i candidati alla presidenza. Il Secret Service in genere preferisce eventi al chiuso per i presidenti e i vicepresidenti, riducendo la necessità di questi vetri. “Gli ex presidenti e i candidati non ricevono normalmente vetri antiproiettile o aiuto dal Dipartimento alla Difesa”, ha affermato il funzionario citato, spiegando come questi vetri debbano essere portati con camion e furgoni.

Ora con l'obiettivo di proteggere meglio Trump, l'agenzia ha iniziato a posizionare depositi temporanei di vetri balistici in tutto il Paese in vari luoghi, dove il personale governativo potrà facilmente accedere per gli eventi della campagna di Trump. Il Secret Service userà anche altri strumenti tecnici di sicurezza che normalmente non vengono forniti ai candidati presidenziali, ha confermato un funzionario dell'agenzia, che però non ha voluto precisare. Queste misure tecniche di sicurezza potrebbero includere l'uso di droni.