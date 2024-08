Palio di Siena, la Contrada del Leocorno vince la 'Provaccia'

(Adnkronos) - E' stata la Contrada del Leocorno a vincere questa mattina, venerdì 16 agosto, la sesta e ultima prova, la cosiddetta 'Provaccia', del Palio di Siena dedicato all'Assunta, con il cavallo Zentiles e il fantino Elias Mannucci detto Turbine.

Regolare l'uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico in piazza del Campo. Prima della prova si è tenuta la tradizionale Messa del Fantino celebrata davanti alla Cappella di piazza del Campo dal cardinale e arcivescovo metropolita di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino Augusto Paolo Lojudice.

Si sono concluse questa mattina le operazioni di segnatura dei dieci fantini che indosseranno i dieci giubbetti delle Contrade che saranno ai canapi questa sera, con uscita dal Cortile del Podestà alle ore 19, per il Palio. Ai sensi dell'articolo 58 del "Regolamento per il Palio", i Capitani delle Contrade hanno comunicato per iscritto all'autorità comunale la nomina del fantino, indicandone anche il soprannome. All'interno di Palazzo Pubblico, i fantini, accompagnati dai rispettivi Capitani, sono stati presentati all'autorità comunale e ai Deputati della Festa, muniti del giubbetto. Selva correrà con il fantino Andrea Sanna detto Virgola, Lupa con Dino Pes detto Velluto, Valdimontone con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, Onda con Sebastiano Murtas detto Grandine, Nicchio con Federico Guglielmi detto Tamuré, Leocorno con Elias Mannucci detto Turbine, Civetta con Enrico Bruschelli detto Bellocchio, Chiocciola con Giuseppe Zedde detto Gingillo, Oca con Carlo Sanna detto Brigante, Istrice con Giovanni Atzeni detto Tittia.

Nel pomeriggio di oggi alle 14.50 e alle 15.20 sono previsti gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle 16.10 l'inizio dello sgombero della pista per permettere alle 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle 16.50 fa il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico. Alle 19 l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per correre il Palio. L'ultimo accesso a piazza del Campo da via Duprè viene chiuso alle 17.45.