Tennis: al Country Club Cuneo è tempo delle finali per i titoli di singolare

Non sono mancate le emozioni nella penultima giornata dell’International Country Club Gino S.p.A sui campi del Country Club Cuneo. In programma infatti le semifinali dei due tabelloni di singolare e le finali dei doppi (dopo la semifinale maschile andata in scena alle 10).

Nel settore ragazzi (torneo di categoria under 18) la semifinale più spettacolare è stata quella che ha opposto Alessio Babudri, unico giocatore salito tra i migliori quattro senza essere testa di serie, e Matteo Gribaldo, numero 8 del seeding. Un po’ a sorpresa ma meritatamente è stato il primo a imporsi sullo score di 6-4 7-6. Confronto giocato da entrambi a viso aperto che ha regalato al pubblico colpi di alta scuola e di categoria già oggi superiore. Nell’altra semifinale Mattia Cappellari, seconda testa di serie, ha trovato minori difficoltà per avere la meglio su Duccio Caciolli, numero 14 del seeding. Dopo una prima frazione equilibrata e vinta da Cappellari al decimo game (6-4) nella seconda non c’è stata più partita e il secondo favorito della vigilia ha camminato veloce verso il passaggio in finale, sigillato sullo score di 6-0.

Stesso quadro nelle semifinali del draw femminile. Francesca Galli, numero 1 al via, ha concesso poco alla norvegese Erika Abraham-Nilsen. Galli sempre in spinta, fin dal primo quindici, e la rivale in difficoltà nel contrastarne il gioco. Match chiuso dalla prima sul 6-0 6-1. Nell’altra semifinale lotta invece tra Anja Casari, numero 4 del tabellone, e Alessandra Fiorillo. Vittoria della Casari fissata sul 7-5 6-4. Domani la sfida per il titolo si annuncia incerta tra le due promosse oggi. Cappellari e Galli fanno parte del progetto di I Tennis Foundation, ideato alcune stagioni fa dall’avvocato Simone Bongiovanni.

Il primo titolo a essere stato assegnato è stato quello del doppio femminile che è andato al tandem Bissolotti/Rezzonico su Galli/Fiorillo, al termine di un testa a testa lottato come dice il punteggio di 6-4 1.6 13-11. A seguire la coppia Canonico/Marigliano ha alzato il trofeo nel doppio maschile, grazie al successo su Massellani/Pansecchi per 7-5 6-4.

Domani incombe il rischio pioggia e la programmazione delle finali è stata anticipata. Si partirà alle 10 con quella femminile e a seguire la maschile. Al termine le premiazioni.