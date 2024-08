La Canunia: 40 anni di escursionismo equestre... e non li dimostra

Dal 29 agosto al 1° settembre, la scuola di equitazione, Centro di formazione Guide Escursionistiche Equestri Snee “La Canunia”, per celebrare i 40 anni di attività, organizza un trekking storico, 4 giorni sulle Alpi Marittime, con partenza e arrivo a Lurisia e tappe a La Balma di Prato Nevo, a Upega e al rifugio Garelli. Il 1° settembre, all’arrivo, è prevista una festa celebrativa ad inviti.

La Canunia significa equitazione veramente per tutti, tanto per chi desideri trascorrere una o più ore immersi nella natura, quanto per chi cerchi l’apprendimento tecnico: non mancano le lezioni di base in campo, i pony games per i più piccoli, l’Estate Ragazzi da giugno a settembre e l’Equitazione Ricreativa Disabili per i centri diurni e residenziali del territorio, in sella e in carrozza.

A Lurisia, come nei distaccamenti estivi del maneggio di Prato Nevoso, dove è presente anche un’attività invernale di accompagnamento con le ciaspole e di tour in slitta, Villar San Costanzo (operativa tutto l’anno), e Limone, 25 cavalli sono pronti ad accogliere bambini, giovani e adulti di ogni età, per un’equitazione che dev’essere sì divertimento, ma senza dimenticare la tecnica, la sicurezza, la professionalità e la serietà delle guide. E anche la profonda semplicità con cui questo lavoro viene svolto.

E’ il 1984, quando a Lurisia (Cn), località termale piemontese in pieno sviluppo turistico estivo ed invernale legato al mondo dello sci, i fratelli Bruno e Andrea Ferraris, in società con Francesco Mamino, decidono di offrire un servizio in più ai villeggianti, aprendo un centro equestre legato alle passeggiate, a cui il territorio si presta. Il tutto già con una chiara vocazione per la montagna e i trekking in alta quota. Nel 1988 diventa realtà la prima grande impresa, la Via del Sale, un trekking da Lurisia ad Imperia e ritorno in sette giorni.

Esperienze pionieristiche, che in breve tempo diventano una scuola di escursionismo equestre: nel 1990 la realizzazione della prima scuola di trekking per ragazzi, con campo base al Rifugio Mondovì-Havis de Giorgio, in Valle Ellero.

Seguono tantissimi trekking per le Alpi Marittime, liguri e francesi: Lurisia-Ventimiglia (1999), la Valle delle Meraviglie e la Val Roja, le vie Occitane, dalla Valle Gesso alla Valle Maira (luglio 2000); e poi ancora Monviso, Monte Rosa, Gran Paradiso. Sono solo alcune delle esperienze organizzate dalla Canunia e che sempre più ne fanno un punto di riferimento per un’equitazione che vuol dire studio degli itinerari, sopralluoghi, valutazione dei rischi, gestione delle emergenze, fatica…Ma anche estrema soddisfazione per la realizzazione di imprese uniche, in cui le esigenze umane si compenetrano con quelle dei quadrupedi che accompagnano le persone nel viaggio, e non ne sono semplici mezzi di trasporto.

Nel 2002, per Alpi e Parchi, La Canunia realizza il 1° trekking transfrontaliero, guidando attraverso le Alpi 20 cavalli e cavalieri italo-francesi. Di qui, grazie all’esperienza maturata e ai corsi Alpitrek, nasce la collaborazione con l’Engea, l’Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali, e la creazione (2007) di un settore specifico per la formazione Guide con specializzazione alpina. Nel ventennio 2002-2022 sono oltre 400 le Guide formate dalla Scuola, prima nota come SNEA e che da qualche anno ha assunto l’acronimo di SNEE, Scuola Nazionale Escursionismo Equestre, marchio riconosciuto e registrato, come i testi scritti dal suo fondatore, Bruno Ferraris, che continua a guidarla con rinnovato entusiasmo.

A fine 2022, i ricorsi storici (la Canunia era circolo affiliato Acli già nel 1986) portano il centro e la Scuola a riniziare una collaborazione con l’USAcli Cuneo come centro affiliato, e con l’Us Acli Nazionale per i corsi di formazione. Dal 2023, le Guide Escursionistiche Equestri vengono formate in collaborazione tra SNEE e UsAcli Nazionale, alla ricerca di massima professionalità e con la garanzia di avere dei tecnici di alto livello. Tutto questo grazie all’importante lavoro svolto da Attilio Degioanni, Presidente UsAcli Cuneo, vice presidente regionale e Componente della Presidenza Nazionale USACLI, e da Giorgia Ferrero, segretario La Canunia, Formatore Snee, che segue la parte tecnica della formazione equestre in stretta sinergia con la formazione nazionale USACLI. Oltre al percorso per le Guide, sono stati elaborati e messi in programma corsi per tecnici di monta inglese e per tecnici ludico/ricreativi disabili, mentre altri percorsi formativi sono in fase di programmazione, per avere un settore equitazione sempre più completo e di qualità. Per presentare il settore, UsAcli sarà presente a Fieracavalli Verona a novembre.