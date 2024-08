Biraghi risponde a Man, Parma-Fiorentina 1-1

PARMA (ITALPRESS) - Inizia con un punto il campionato di Parma e Fiorentina, che hanno aperto la Serie A 2024-2025, insieme al match del Ferraris tra Genoa e Inter. I gialloblù di Pecchia - davanti ai loro tifosi - erano partiti fortissimo con un gol di Man, poi nella ripresa la risposta dei viola di Palladino con una punizione di Biraghi. Pronti via e la gara è subito avvincente con occasioni da una parte e dall'altra e con entrambe le squadre che giocano a viso aperto. Grandi protagonisti i portieri che con interventi importanti tengono il risultato sullo 0-0, ma al 22' non può nulla Terracciano sul perfetto mancino di Man, che trasforma in gol un ottimo assist di Bonny. I viola sentono il colpo e rischiano il tracollo quattro minuti dopo con i gialloblù ad un passo dal raddoppio con Sohm, ma il suo tentativo che si infrange sulla parte interna della traversa e torna in campo. I padroni di casa sembrano in controllo, con la Fiorentina che non riesce a trovare varchi. Poco prima della fine del primo tempo uno lo trova Kouamè: tiro a botta sicura dell'attaccante e ribattuta di Bernabè in angolo. Nella ripresa il match segue la stessa falsariga del primo, con il Parma pericolosissimo con un sinistro di Bonny, ma Terracciano è attento e blocca. Con il passare dei minuti cala il Parma e inizia a venire fuori la Fiorentina: Dodò ci prova con un tiro dalla lunga distanza, palla alta. Al 29' altro episodio chiave: ingenuità di Suzuki che calcola male il tempo dell'uscita e finisce con la palla in mano fuori dall'area di rigore, punizione per la Viola. Sul punto di battuta va Biraghi che con una incredibile parabola sorprende il portiere giapponese regalando ai suoi l'1-1. Pochi minuti dopo viola in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Pongracic che atterra Cancellieri. Pochi giri di orologio dal 90' ghiottissima occasione per il Parma, ma Cyprien tutto solo non centra lo specchio della porta da due passi. Pareggio giusto, 1-1 tra Parma e Fiorentina. - Foto: Ipa Agency -(ITALPRESS).