Ucraina-Russia, giornalisti Battistini e Traini rientrano in Italia: la decisione della Rai

(Adnkronos) - La Rai "ha ritenuto, esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale, di far rientrare, temporaneamente in Italia, la giornalista Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini". Lo ha annunciato l'amministratore delegato, Roberto Sergio, dopo le minacce di ritorsioni e di azioni penali avanzate dalla Russia a carico dei giornalisti.