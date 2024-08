Zelensky “Rafforziamo le nostre posizioni nel Kursk”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Il generale Syrskyi ha riferito ilrafforzamento delle posizioni delle nostre forze in Kurshchyna el'espansione del territorio controllato e stabilizzato". Loscrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, inmerito all'invasione della regione russa di Kursk."Grazie a tutti i soldati e comandanti che catturano prigionierimilitari russi e avvicinano il rilascio dei nostri soldati ecivili detenuti dalla Russia", prosegue Zelensky, che in meritoalla difesa dall'invasione russa in Ucraina spiega: "Decine diassalti russi alle nostre posizioni ogni giorno. Ma i nostrisoldati e le nostre unità stanno facendo di tutto per distruggerel'occupante e respingere gli assalti. La situazione è sottocontrollo".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).