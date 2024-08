Tennis, J30 del Country Club Cuneo: Cappellari e Galli i titoli di singolare

Si è chiusa con le vittorie di Francesca Galli, 2.5 under 16 della Coopesaro Tennis, e Mattia Cappellari, 2.5 under 16 del TC Vicenza, la 4a edizione del J30 giovanile del Country Club Cuneo, denominata International Country Club Gino S.p.A. Successi in parte annunciati perché entrambi i giocatori erano partiti dai blocchi rispettivamente come prima e seconda testa di serie. Per Francesca Galli vittoria in due set contro Anja Casari, numero 4 del seeding.



Un doppio 6-4 che ha fotografato la caratura tecnica della Galli, capace di aggiudicarsi il torneo senza perdere nemmeno un set e faticando solo nel match d’esordio e nel set iniziale vinto al tie-break contro la Medina. Giocatrice, Francesca Galli, che ha nella capacità di pressare da fondo campo, con entrambi i fondamentali, la sua arma in più, figlia di un bagaglio tecnico arricchito nelle ultime stagioni. Ottimo anche il suo rendimento al servizio che le ha permesso quasi sempre di impostare gli scambi a proprio piacere spostando le rivali da una parte all'altra del campo. È successo anche oggi nella sfida decisiva con la Galli capace di cambiare ritmo nei momenti più delicati del match. Alla fine un ringraziamento all'organizzazione e al proprio team.



La palla è poi passata alla finale maschile che ha opposto Mattia Cappellari ad Alessio Babudri. Nel secondo set Cappellari, che si allena da alcuni mesi con Max Sartori, ex coach di Andreas Seppi, a Vicenza, è salito sul 4-1 con grande maestria. Babudri ha provato a reagire riuscendo in parte nell'intento, tanto da procurarsi una palla del 3-4, non concretizzata. Scampato il pericolo Cappellari ha chiuso 6-2 la seconda frazione ripetendo quanto fatto nella prima. Per lui pressione costante da fondo, sempre di più con il diritto. Un bagaglio tecnico il suo ancora da completare ma dal grande potenziale che lascia ben sperare in ottica futura. Entrambi i vincitori hanno colpi e testa per competere già oggi nei tornei under 18 di maggior livello e presto potranno affacciarsi anche agli ITF del circuito professionistico.



La settimana cuneese è andata in archivio con la soddisfazione degli organizzatori: "È stato un grande impegno - ha sottolineato il direttore di torneo Alberto Maniscalco - soprattutto per i numeri incrementati rispetto alle scorse edizioni, con i due tabelloni di singolare a 48 giocatori e giocatrici e quelli di doppio. Un plauso particolare a tutto lo staff del circolo, dai volontari agli addetti ai campi. Sono stati encomiabili per l'intera durata della rassegna e hanno ricevuto gli unanimi consensi da parte dei partecipanti e rispettivi staff. Alcune problematiche legate al meteo sono state superate grazie ai campi indoor e alla quasi immediata agibilità dei terreni di gioco all'aperto, in particolare il centrale, reso nuovamente agibile in tempi brevissimi. Un ringraziamento anche al referee del torneo e al suo vice. Il lavoro d'insieme ha permesso che la manifestazione finisse nei tempi previsti. Fondamentale come sempre il supporto dei nostri partner e la presenza del nostro pubblico di appassionati. Sotto il profilo tecnico voglio sottolineare l'alto livello espresso dai giocatori nel draw maschile. Fin dai primi turni abbiamo assistito a match spettacolari e a giocate da veri campioni di tutti i partecipanti. Nel femminile ha vinto la tennista che fin dall'avvio si è dimostrata superiore. Per il nostro club è stato un orgoglio poter vedere all'opera dei futuri protagonisti delle scene internazionali".