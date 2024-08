Cagliari-Roma 0-0, traverse per Dovbyk e Marin

(Adnkronos) -

Cagliari e Roma iniziano il loro campionato con un pareggio a reti bianche al termine di una partita equilibrata, con una traversa a testa colpite da Dovbyk all'80' e Marin un minuto dopo. Meglio i sardi nel primo tempo, crescono i giallorossi nella ripresa che però pagano la serata negativa di Soulé e l'ingresso tardivo di Dybala, al centro delle note vicende di mercato, al quale De Rossi concede poco più di venti minuti.

Avvio di partita coraggioso da parte del Cagliari che si rende pericoloso al 4'. Sugli sviluppi di un corner stacco di Wieteska a centro area e palla alta di poco. Al 13' Luvumbo dalla distanza tenta il mancino a giro, ma non colpisce bene: conclusione lontana dallo specchio. Al 28' brivido per i tifosi sardi: liscio clamoroso di Scuffet con i piedi che rischia di vedere il pallone finire in fondo alla rete, il portiere rossoblù salva tutto a un passo dalla linea di porta.

Al 34' Pellegrini riceve un appoggio dall'esterno e calcia di prima da fuori area, tiro però ribattuto dalla difesa del Cagliari. Al 41' potente sinistro da oltre venti metri di Marin ben parato da Svilar. L'ultimo brivido della prima frazione lo regala Piccoli con un destro da fuori area che si spegne a lato.

La Roma parte con un piglio diverso nella ripresa e al 3' c'è un'occasione per Soulé! Su una respinta corta della difesa sarda, l'argentino conclude di controbalzo e col mezzo esterno cercando il primo palo: Scuffet si allunga e mette in angolo. Al 5' Zalewski si accentra e lascia partire un destro che finisce fuori di poco. Al 10' grandissima opportunità per Pellegrini che, servito rasoterra dalla sinistra da Zalewski, approfitta del velo di Dovbyk per calciare da ottima posizione, all'altezza del dischetto, il capitano giallorosso però conclude centrale e Scuffet blocca a terra. Al 13' recupero palla di Piccoli a centrocampo e corsa solitaria fino ai 25 metri dove conclude con l'interno destro senza trovare la porta.

Un minuto dopo tentativo in acrobazia di Marin ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. Al 16' primo cambio per De Rossi che toglie Le Fée e inserisce Baldanzi. Al 18' su un calcio di punizione battuto dalla sinistra, svetta in anticipo Cristante che di testa conclude largo. Al 24' scocca l'ora di Dybala che entra per Zalewski. Al 27' doppio cambio per Nicola: fuori Luvumbo e Prati, dentro Pavoletti e Adopo. Alla mezz'ora la 'Joya' si guadagna e batte una punizione che manda però sulla barriera. Al 32' tentativo di Mancini con un destro incrociato dal limite dell'area e palla fuori di circa un metro.

Al 35' ci pensa Dybala a illuminare sul lato destro dell'area di rigore, rientra e crossa per il colpo di testa ravvicinato di Dovbyk che si stampa sulla traversa. Un minuto il Cagliari pareggia il conto delle traverse. Marin prende la mira e dal limite calcia a giro, tocca Svilar e la palla sbatte sul montante. Al 38' ancora pericoloso Dovbyk con un tiro da fuori area: Scuffet respinge e sulla ribattuta segna Pellegrini ma è in fuorigioco. In pieno recupero l'ultima chance del match è per Pavoletti. Contropiede del Cagliari, ma l'attaccante strozza la conclusione dal limite e calcia fuori.