Danilo Coppola estradato dagli Emirati Arabi Uniti, il ritorno in Italia - Video

(Adnkronos) - Danilo Coppola, l'imprenditore condannato a 7 anni di carcere per bancarotta, è stato estradato dagli Emirati Arabi Uniti ed è tornato in Italia. L'uomo è stato imbarcato stamane su un volo partito da Abu Dhabi. In una nota, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, "esprime soddisfazione per l’avvenuta estradizione".