Montagna, il sindaco di Valdieri: "La Provincia sia il motore delle iniziative da prendere"

Dal sindaco di Valdieri riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

sono tutti e tutto per la montagna: montagna e servizi, montagna e turismo, montagna e territorio, montagna e sanità, montagna e Unione dei Comuni. Da anni, tra trascuratezza e crescendo di motivazioni, tra rigurgiti dell’opposizione politica e richiami accorati al governo, si elevano richieste senza risultati concreti.

Ora, di questi giorni, fra dossier montagna dell’Uncem e fondi alla Regione per la montagna, un modesto urgente appello da parte nostra, gente che vive e lavora nelle Terre alite; un appello da rendere noto, un appello decisivo a tutte le forze politiche in Regione, maggioranza e opposizioni: reclamare il pieno riconoscimento e ruolo della Provincia come ente propulsore e coordinatore, anziché una presenza formale e limitata sul territorio; invocare sostegno finanziario ai Comuni montani non rapportato soltanto al parametro del numero degli abitanti, ma anche alla estensione del territorio, al chilometraggio delle proprie strade che esigono manutenzione e all’occorrenza sgombero della neve.

Sono problemi sollevati da anni da Fratelli d’Italia e Lega. Ci vuole molto sforzo propositivo, ci vuole tanto tempo di attuazione, ci vuole la denuncia dei partiti che respingono la convergenza per l’approvazione di tali provvedimenti?

Ai responsabili politici e territoriali una risposta.

Guido Giordana, sindaco di Valdieri