Acqua torbida dai rubinetti dopo il temporale: non potabile a Borgo Dan Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura e Cuneo

Con le precipitazioni di ieri sera non è stato possibile contenere i livelli di torbidità delle sorgenti del Bandito con le manovre in rete previste per questi casi.

Questo ha causato lo sporcamento dei principali serbatoi della rete di Cuneo e Intercomunale. Acda sta provvedendo ora alla pulizia dei serbatoi ma l’attività si protrarrà per tutta la giornata.