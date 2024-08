Atp Cincinnati, oggi Sinner-Tiafoe in finale: orario e come vederla in tv

(Adnkronos) -

Jannik Sinner in campo oggi 19 agosto per la finale dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati contro Frances Tiafoe. L'azzurro, numero 1 del mondo, affronta lo statunitense nel match che - in diretta tv e streaming dalla mezzanotte italiana - assegna il titolo nel torneo dell'Ohio, tappa di avvicinamento all'US Open 2024. Sinner arriva in finale dopo la vittoria in semifinale contro il tedesco Alex Zverev. Tiafoe ha avuto la meglio sul danese Holger Rune dopo aver annullato 2 match point.

Il 23enne altoatesino va a caccia del quinto titolo stagionale e del 15esimo della carriera. Dopo l'eliminazione nei quarti a Montreal, Sinner ha recuperato la condizione migliore e sembra tornato ai livelli mostrati nella prima metà della stagione. In carriera, l'azzurro e lo statunitense si sono affrontati 4 volte. Sinner conduce 3-1 nei precedenti, andati tutti in scena sul veloce indoor.

La vittoria consentirebbe a Sinner di blindare ulteriormente il primo posto nel ranking e di garantirsi sostanzialmente il primato in classifica per la parte finale della stagione. Un trionfo a Cincinnati, dettaglio trascurabile solo in parte, garantirebbe anche un premio da 1,04 milioni di dollari. L'approdo in finale garantisce un assegno da 573mila dollari. Dall'inizio dell'anno, Sinner ha incassato 6,8 milioni di dollari in premi e dall'inizio della carriera ha accumulato 23,8 milioni grazie ai risultati ottenuti nei tornei.

La finale tra Sinner e Tiafoe non inizierà prima delle 18 di Cincinnati, la mezzanotte in Italia. La partita sarà trasmessa da Sky per gli abbonati in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà visibile anche sull'app SkyGo e sulla piattaforma Now.