Gb, appello del governo: "Consegnate alla polizia coltelli 'zombie' e machete"

(Adnkronos) - "Fate la cosa giusta". Il governo britannico, attraverso la sottosegretaria per il Crimine, Diana Johnson, ha rivolto un appello a tutti coloro che possiedono coltelli 'zombie' e machete perché li consegnino alla polizia, in vista del bando sulle armi pericolose che entrerà in vigore il 24 settembre. Il governo assicura che non ci saranno conseguenze per quanti consegneranno questo tipo di armi, che si vanno ad aggiungere alla lista di quelle già attualmente bandite: spade samurai, coltelli a farfalla e coltelli a spinta.

"Troppe persone hanno accesso ad armi che possono avere conseguenze devastanti - ha detto Johnson - Non c'è alcun bisogno legittimo di avere un'arma di questo genere nelle nostre case o nelle nostre strade". Il governo ha intenzione di dimezzare nei prossimi dieci anni i crimini commessi con armi da taglio.