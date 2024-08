Nomine, Delmastro: "Stranisce nota Anm contro articolo Sallusti su Arianna Meloni"

(Adnkronos) - "Stranisce la dura presa di posizione di Anm contro l'articolo di Sallusti su Arianna Meloni". Così all'Adnkronos il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro, commentando la nota dell'Associazione nazionale magistrati sulla questione delle nomine, dopo l'articolo de Il Giornale e i retroscena su una possibile inchiesta riguardante Arianna Meloni.

"Sallusti - sottolinea Delmastro - ha riportato dati veri ed incontrovertibili in ordine alle illazione infondate e alla calunnie alimentate dalla sinistra e da certo giornalismo. Allo stesso modo Sallusti ha ricordato che in altri tempi, tali notizie venivano date non per raccontare un fatto, ma per determinarne un altro". "Le conclusioni di Fratelli d'Italia su questi giorni sono chiare: è necessario smettere di provare a tirare la magistratura per la giacchetta. Una riaffermazione della indipendenza della magistratura di cui nessuno dovrebbe dolersi", chiosa l'esponente di Fdi.

“Quello in corso è l’ennesimo attacco alla magistratura, volto a delegittimarla adombrando presunti complotti. Un esercizio pericoloso che indebolisce le istituzioni repubblicane e danneggia l’intero Paese”. Così l’Associazione nazionale magistrati nella nota sulla questione delle nomine, dopo l'articolo del Giornale e le indiscrezioni su una possibile inchiesta riguardante la sorella della premier.