Rimini, violentano 16enne e poi l'abbandonano per strada

(Adnkronos) - Violentano una 16enne e poi l'abbandonano per strada. E' accaduto il 6 agosto scorso a Rimini ed è stata la stessa ragazza a chiamare il 112 per chiedere aiuto. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani che ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti, sono affidate ai Carabinieri di Rimini che attualmente stanno visionando le immagini delle telecamere della zona dove è accaduta la violenza per individuare i colpevoli.

L'abuso, perpetrato sembra da due uomini, è stato accertato dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale dove la giovane è stata accompagnata. La 16enne avrebbe dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto, né dove è stata presa né dove è avvenuta la violenza, poiché aveva assunto della droga, forse hashish. Dalle prime informazioni sembra che si tratti di un incontro combinato attraverso il web, un sito per incontri sessuali a pagamento con minorenni. La 16enne potrebbe aver dunque concordato un appuntamento.