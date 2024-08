Russia mette al bando Fondazione Clooney: "E' 'indesiderata"

(Adnkronos) - Al bando in Russia la Clooney Foundation for Justice. E' stata inserita nell'elenco delle organizzazioni "indesiderate" per le sue attività, "su scala hollywoodiana", volte a "screditare" il Paese. Per le autorità russe, la fondazione "sostiene in modo attivo i falsi patrioti" che hanno lasciato la Russia e altre associazioni, alcune considerate "terroristiche", e loro componenti le cui attività sono vietate nella Federazione.

"Celandosi dietro idee umanitarie - afferma la Procura generale russa, secondo quanto riporta l'agenzia Tass - promuovono iniziative per processi penali contro i massimi dirigenti della Russia, diffondendo pubblicamente informazioni pseudo-negative".

La Clooney Foundation for Justice, che spiega di essere presente in oltre 40 Paesi, è stata fondata da Amal Alamuddin e George Clooney con l'obiettivo di aiutare le vittime di "atrocità di massa" nella loro battaglia per avere giustizia.